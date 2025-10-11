Хартли про 1:3: «Первый период стал решающим – несколько плохих смен и решений привели к голам «Трактора». «Локомотив» создал много моментов – просто не смог забить»
«Локомотив» уступил «Трактору» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Понравилось, как команда проявила характер во втором периоде. Вратарь соперника сделал несколько хороших сэйвов. Первый период сыграл решающую роль в этом матче.
– Что случилось с командой в первом периоде?
– Несколько плохих смен и решений привели к голам соперника. «Трактор» хорошо реализовал свои моменты. Потом уже мы создали моменты, но соперник очень хорошо оборонялся.
– Создалось такое ощущение, что даже во втором и третьем периодах команде не хватало мобильности, подвижности, которая была раньше.
– Не всегда игра складывается по твоему сценарию. Мы создали много хороших моментов – просто не смогли забить.
– Кого бы вы могли выделить из своей команды?
– Звенья Шалунова и Иванова имели хорошие моменты, двигались. Полунин провел хорошую игру.
Но я не люблю кого‑то выделять, потому что сезон длинный и будут перепады, – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.