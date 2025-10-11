  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хартли про 1:3: «Первый период стал решающим – несколько плохих смен и решений привели к голам «Трактора». «Локомотив» создал много моментов – просто не смог забить»
5

Хартли про 1:3: «Первый период стал решающим – несколько плохих смен и решений привели к голам «Трактора». «Локомотив» создал много моментов – просто не смог забить»

Боб Хартли прокомментировал поражение от «Трактора».

«Локомотив» уступил «Трактору» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Понравилось, как команда проявила характер во втором периоде. Вратарь соперника сделал несколько хороших сэйвов. Первый период сыграл решающую роль в этом матче.

– Что случилось с командой в первом периоде?

– Несколько плохих смен и решений привели к голам соперника. «Трактор» хорошо реализовал свои моменты. Потом уже мы создали моменты, но соперник очень хорошо оборонялся.

– Создалось такое ощущение, что даже во втором и третьем периодах команде не хватало мобильности, подвижности, которая была раньше.

– Не всегда игра складывается по твоему сценарию. Мы создали много хороших моментов – просто не смогли забить.

– Кого бы вы могли выделить из своей команды?

– Звенья Шалунова и Иванова имели хорошие моменты, двигались. Полунин провел хорошую игру.

Но я не люблю кого‑то выделять, потому что сезон длинный и будут перепады, – сказал главный тренер «Локомотива» Боб Хартли.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoБоб Хартли
logoЛокомотив
logoМатч ТВ
logoТрактор
logoКХЛ
logoМаксим Шалунов
logoГеоргий Иванов
logoАлександр Полунин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Локомотива» 3 поражения в 5 матчах после 1:3 от «Трактора». Команда Хартли перебросала соперника 34:19, Мыльников отразил 33 броска
29сегодня, 13:27
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Питтсбург» примет «Рейнджерс», «Тампа» сыграет с «Нью-Джерси», «Колорадо» против «Далласа»
5238 минут назад
КХЛ. «Шанхай» против «Динамо» Минск, «Трактор» обыграл «Локомотив»
13248 минут назадLive
Густавссон о зарплате 6,8 млн долларов в год: «Вернусь в свой маленький город в Швеции после карьеры – больше денег мне не нужно»
4сегодня, 14:25
У «Локомотива» 3 поражения в 5 матчах после 1:3 от «Трактора». Команда Хартли перебросала соперника 34:19, Мыльников отразил 33 броска
29сегодня, 13:27
Плющев о 9-м месте СКА: «Сомневаюсь, что смогут вылезти из этой ситуации. Не бывает, чтобы команда, находясь в крепком финансовом положении, показывала такую игру»
9сегодня, 12:55
«Сибирь» может подписать Шикина. 34-летний вратарь – в сфере интересов клуба
12сегодня, 12:30
Всего восемь вратарей брали Кубок Стэнли несколько раз. Вспомните всех?
сегодня, 12:00Тесты и игры
Силантьев об экологии в Магнитогорске: «Забыл, когда тяжело дышалось. На улице не пахнет, все максимально чисто и зелено»
11сегодня, 11:30
Черкас про СКА: «Пустые места уже появляются на трибунах. «Шанхай» еще выиграет пару игр – и все будут там. Люди хотят хоккея, праздника»
11сегодня, 10:45
Бабаев про 1+1 Толчинского в «Металлурге»: «Спрашивал, стоит ли заводить разговор об обмене. Он отвечал: «Нет, мы в контакте с тренером»
6сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Бенуа Гру: «Локомотив» – быстрая команда, чемпионы прошлого сезона. Важная победа «Трактора» – отмечу Мыльникова и бригады меньшинства»
53 минуты назад
Экс-форвард «Спартака» Принс подпишет контракт с «Торпедо» (Артур Хайруллин)
3сегодня, 14:10
Клаэссон о том, узнавали ли его в общественном транспорте: «Я еще один лысый парень в России. Когда играл в ЦСКА, ездил по МЦК – очень нравилось, там тихо»
1сегодня, 13:55
Черкас о СКА: «Голдобин даже в таком состоянии способен набирать больше очков, чем некоторые игроки СКА – тех же Грималди и Ларионова-младшего. Николай все равно сильнее»
2сегодня, 13:41
«Флорида» поместила Куликова в список травмированных. Защитник получил повреждение в матче с «Филадельфией»
2сегодня, 13:10
Гатиятулин о Дорофееве: «Работал с ним, знаю сильные стороны и понимаю, за счет чего он прогрессирует. У каждого приходит время, когда хоккеист раскрывается»
5сегодня, 12:45
Ожиганов о результатах «Динамо»: «Здоровая ситуация в раздевалке, люди приходят на работу с улыбкой. Не так, как было во время серии поражений»
1сегодня, 12:20
Вратарь «Локомотива» Исаев пропустил 3 шайбы после 7 бросков и был заменен после 1-го периода матча с «Трактором»
сегодня, 11:55
Бабаев о дебюте Кузнецова за «Металлург»: «Показал, что он – мастер, держит уровень. Коннект с Разиным установлен. Задача Евгения – быть дисциплинированным хоккеистом»
3сегодня, 11:55
Тренер «Шанхая» о ОФП про гречку: «Совсем не понравился вкус – просто ужасный. Я хотел ее полюбить, но это не мой продукт»
1сегодня, 11:45