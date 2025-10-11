Плющев о 9-м месте СКА: «Сомневаюсь, что смогут вылезти из этой ситуации. Не бывает, чтобы команда, находясь в крепком финансовом положении, показывала такую игру»
Владимир Плющев высказался о проблемах СКА в сезоне КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова проиграла пять матчей подряд и находится на девятой позиции в таблице Западной конференции.
«Если я скажу, но мои ответы могут послужить отставке людей.
Я могу единственное сказать, что неудачи СКА заложены еще весной прошлого года, когда были предприняты многие действия, связанные с организацией команды, с тем, как комплектовалась команда.
Все не происходит просто так, не бывает, чтобы команда, находясь в крепком финансовом положении, показывала такую игру.
Причины глубокие. Сомневаюсь, что СКА сможет вылезти из этой ситуации», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: vprognoze.ru
