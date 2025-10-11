Вратарь «Локомотива» Исаев пропустил 3 шайбы после 7 бросков и был заменен после 1-го периода матча с «Трактором»

Даниил Исаев был заменен после первого периода матча против «Трактора».

«Трактор » принимает «Локомотив» (3:0, второй период) в игре Фонбет чемпионата КХЛ . С началом второго периода в воротах «Локомотива » появился Алексей Мельничук , заменивший Даниила Исаева . В первом периоде матча Исаев пропустил три шайбы после семи бросков. Статистику голкипера можно изучить по ссылке .