Вратарь «Локомотива» Исаев пропустил 3 шайбы после 7 бросков и был заменен после 1-го периода матча с «Трактором»
Даниил Исаев был заменен после первого периода матча против «Трактора».
«Трактор» принимает «Локомотив» (3:0, второй период) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
С началом второго периода в воротах «Локомотива» появился Алексей Мельничук, заменивший Даниила Исаева.
В первом периоде матча Исаев пропустил три шайбы после семи бросков. Статистику голкипера можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости