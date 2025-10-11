Бабаев о дебюте Кузнецова за «Металлург»: «Показал, что он – мастер, держит уровень. Коннект с Разиным установлен. Задача Евгения – быть дисциплинированным хоккеистом»
Нападающий отметился результативной передачей в первом матче за уральцев в Фонбет чемпионате КХЛ против «Торпедо» (4:1).
– Как оцените дебютный матч Евгения Кузнецова за «Металлург»?
– Евгений своими решениями показал, что он – мастер. Видим, что держит свой уровень.
Первая игра была тяжелой в плане физики. Ему надо набрать кондиции и игровой тонус. Как я и говорил, он получает удовольствие.
Было видно, как его поддерживали трибуны – это очень важно, что они скандировали его имя. Это придаст ему дополнительных сил.
В ближайшую неделю мы увидим прогресс. Этого ждать недолго.
– Верите в успешный союз с Андреем Разиным?
– Пока у меня нет никаких сомнений. Как понимаю, коннект установлен.
Задача Евгения – выполнять установки тренера и быть дисциплинированным хоккеистом. В этой ситуации никаких проблем с Разиным не будет, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
