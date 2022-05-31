Агент Радулова: «Знарок – один из инициаторов приглашения Александра в «Ак Барс». У них нормальные отношения – не высасывайте из пальца!»

Агент Александра Радулова назвал инициатора перехода игрока в «Ак Барс».
– Правда, что Александр Радулов подписал контракт с «Ак Барсом»? Вы можете это подтвердить?
– Да. Контракт подписан на два года.
– Великолепно – вы сделали наш день.
– Я всегда за то, чтобы наши ребята возвращались в Россию, чтобы радовали наших болельщиков. И чтобы рейтинг КХЛ был высоким.
– Вы долго шли к этой сделке?
– Вы же понимаете, всегда решения по своей карьере принимает сам Саша. Так было, есть и будет.
– Но почему сегодня?
– Потому что сегодня у него закончился контракт с «Далласом». После этого Александр Валерьевич принял решение вернуться, чтобы играть в России.
– Я так понимаю, «Ак Барс» на него давно поглядывал.
– Отношение к нему в Казани очень серьезное. И я думаю, Олег Валерьевич Знарок – один из инициаторов приглашения Радулова.
– Между ними не было конфликта на чемпионате мира 2016 года? А то пишут всякое.
– У них абсолютно нормальные отношения. Не высасывайте из пальца! Там ничего плохого не было.
– Где сейчас Радулов?
– Он уже в России. И будет готовиться по графику «Ак Барса», где-то с середины июля, – сказал Юрий Николаев.