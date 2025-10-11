«Флорида» поместила Куликова в список травмированных. Защитник получил повреждение в матче с «Филадельфией»

Дмитрий Куликов помещен в список травмированных «Флориды».

34-летний защитник получил повреждение по ходу второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1).

Таким образом, хоккеист как минимум может пропустить одну неделю.

В этом сезоне Дмитрий Куликов сыграл два матча и не отметился результативными действиями. Его статистику можно изучить по ссылке .