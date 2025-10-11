Густавссон о зарплате 6,8 млн долларов в год: «Вернусь в свой маленький город в Швеции после карьеры – больше денег мне не нужно»

Филип Густавссон высказался о зарплате по новому контракту с «Миннесотой».

Шведский голкипер ранее продлил соглашение с «Уайлд» на 5 лет и средней зарплатой 6,8 миллиона долларов в год.

«Это деньги, способные изменить жизнь, и не нужно рисковать такими деньгами. Я живу в маленьком город в Швеции. Собираюсь вернуться туда после завершения карьеры, и мне не нужно еще больше денег.

Я и мои агенты видели, что Дастин Вульф подписал 7-летний контракт с зарплатой 7,5 миллиона долларов в год. Но мне в принципе столько не требовалось.

Рост рынка – это хорошо. Мне нравится, что все игроки получают больше, и хоккейный бизнес приносит больше денег.

Через шесть лет мне будет 33, и я смогу подписать еще один контракт, и, возможно, в следующий раз получу больше денег», – сказал Филип Густавссон .