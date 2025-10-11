Экс-форвард «Спартака» Принс подпишет контракт с «Торпедо» (Артур Хайруллин)
Шейн Принс перейдет в «Торпедо».
32-летний нападающий подпишет соглашение с нижегородским клубом до завершения этого сезона.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В прошлом сезоне Шейн Принс выступал за «Спартак» и «Адмирал».
Форвард в общей сложности провел 40 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 15 (8+7) очков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
