«Сибирь» может подписать Шикина. 34-летний вратарь – в сфере интересов клуба
Дмитрий Шикин может перейти в «Сибирь».
34-летний голкипер находится в сфере интересов новосибирского клуба, сообщил журналист Михаил Зислис.
В прошлом сезоне Дмитрий Шикин выступал за «Витязь».
Вратарь провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 4 победы, пропуская в среднем 2,80 шайбы и отражая 90,2% бросков.
На данный момент в общей сложности Шикин сыграл 269 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
