«Сибирь» может подписать Шикина. 34-летний вратарь – в сфере интересов клуба

Дмитрий Шикин может перейти в «Сибирь».

34-летний голкипер находится в сфере интересов новосибирского клуба, сообщил журналист Михаил Зислис.

В прошлом сезоне Дмитрий Шикин выступал за «Витязь ».

Вратарь провел 19 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , одержал 4 победы, пропуская в среднем 2,80 шайбы и отражая 90,2% бросков.

На данный момент в общей сложности Шикин сыграл 269 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ.