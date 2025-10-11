Клаэссон о том, узнавали ли его в общественном транспорте: «Я еще один лысый парень в России. Когда играл в ЦСКА, ездил по МЦК – очень нравилось, там тихо»
Фредрик Клаэссон высказался о том, какой транспорт использует в Москве.
– На чем предпочитаете передвигаться по Москве? Максим Комтуа сказал, что ездит на самокате.
– Сам иногда им пользуюсь. Непостоянно, но бывает. А так люблю гулять.
– Многие иностранцы восхищаются красотой московского метро. Ездите на метро?
– Когда играл за ЦСКА, каждый день ездил по МЦК. Мне очень нравилось, там тихо.
Когда спускаешься под землю, в метро, становится очень громко, поэтому предпочитал наземное метро – МЦК.
– Болельщики не узнавали в общественном транспорте?
– Я просто еще один лысый парень здесь, в России, не думаю, что меня кто-то узнавал, – сказал защитник «Динамо» Фредрик Клаэссон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости