Клаэссон о том, узнавали ли его в общественном транспорте: «Я еще один лысый парень в России. Когда играл в ЦСКА, ездил по МЦК – очень нравилось, там тихо»

Фредрик Клаэссон высказался о том, какой транспорт использует в Москве.

– На чем предпочитаете передвигаться по Москве? Максим Комтуа сказал, что ездит на самокате.

– Сам иногда им пользуюсь. Непостоянно, но бывает. А так люблю гулять.

– Многие иностранцы восхищаются красотой московского метро. Ездите на метро?

– Когда играл за ЦСКА, каждый день ездил по МЦК. Мне очень нравилось, там тихо.

Когда спускаешься под землю, в метро, становится очень громко, поэтому предпочитал наземное метро – МЦК.

– Болельщики не узнавали в общественном транспорте?

– Я просто еще один лысый парень здесь, в России, не думаю, что меня кто-то узнавал, – сказал защитник «Динамо» Фредрик Клаэссон .