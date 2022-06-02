Кожевников об «Ак Барсе»: «С такой селекцией Знарок просто обязан брать Восточную конференцию»

Теги Ак Барс СКА Вячеслав Войнов Александр Радулов Олег Знарок Антон Бурдасов КХЛ Вадим Шипачев Александр Кожевников Никита Гусев Николай Прохоркин Дамир Жафяров Кирилл Семенов Андрей Кузьменко Марат Хайруллин Хоккей

Александр Кожевников оценил селекционную работу «Ак Барса» и СКА.

– Кто в КХЛ выигрывает селекцию-2022?

– Узнаем в следующем апреле. Но по предварительным прикидкам выделяются два клуба – «Ак Барс» и СКА, это очевидно. 

Казань подбирает под Олега Знарка мощнейших новичков – Шипачев, Радулов, Войнов, Семенов. В «Ак Барсе» и в прошлом сезоне был крепкий состав, но с такой селекцией Знарок просто обязан брать Восточную конференцию.

Мне нравится и усиление СКА. Прохоркин, Жафяров, Хайруллин – это серьезные по меркам КХЛ форварды-джокеры. Плюс у Питера, наверное, самая мощная в КХЛ подпитка молодежью. За этот сезон молодой СКА явно вырос – и способен догнать явного лидера Запада ЦСКА, ведущие игроки которого уже в возрасте и время работает не на них.

– Но атака СКА теряет таких мастеров, как Гусев, Бурдасов и Кузьменко.

– Бурдасова в последнем плей-офф не заметил, да и Кузьменко с Гусевым меня огорчили – ярче сыграли с дорогим моему сердцу «Спартаком», а не с нашим главным соперником – ЦСКА. СКА в плей-офф вытягивала молодежь и, подозреваю, она и дальше будет добавлять, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные