Кожевников об «Ак Барсе»: «С такой селекцией Знарок просто обязан брать Восточную конференцию»

оценил селекционную работу «Ак Барса» и СКА.

– Кто в выигрывает селекцию-2022?

– Узнаем в следующем апреле. Но по предварительным прикидкам выделяются два клуба – и СКА, это очевидно.

Казань подбирает под Олега Знарка мощнейших новичков – Шипачев, Радулов, Войнов, Семенов. В «Ак Барсе» и в прошлом сезоне был крепкий состав, но с такой селекцией Знарок просто обязан брать Восточную конференцию.

Мне нравится и усиление СКА. Прохоркин, Жафяров, Хайруллин – это серьезные по меркам КХЛ форварды-джокеры. Плюс у Питера, наверное, самая мощная в КХЛ подпитка молодежью. За этот сезон молодой СКА явно вырос – и способен догнать явного лидера Запада ЦСКА, ведущие игроки которого уже в возрасте и время работает не на них.

– Но атака СКА теряет таких мастеров, как Гусев, Бурдасов и Кузьменко.

– Бурдасова в последнем плей-офф не заметил, да и Кузьменко с Гусевым меня огорчили – ярче сыграли с дорогим моему сердцу «Спартаком», а не с нашим главным соперником – ЦСКА. СКА в плей-офф вытягивала молодежь и, подозреваю, она и дальше будет добавлять, – сказал двукратный олимпийский чемпион.