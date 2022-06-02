Вайсфельд о Радулове: «С ним «Ак Барс» можно называть одним из реальных фаворитов на победу в Кубке Гагарина»

Леонид Вайсфельд прокомментировал переход в из .

«Почему Радулов выбрал «Ак Барс»? А почему бы нет? Это клуб, который претендует на , и со стороны игрока я не вижу причин для рассуждений.

Если говорить об остальном, мы ведь не знаем, как шли переговоры – может быть, Казань самое лучшее предложение сделала? Может, Казань положила контракт на стол с определенной суммой, которая его устраивала, а другие сказали: «Как ты смотришь, если бы мы тебя пригласили и так далее».

Что касается Знарка, когда идет обсуждение игроков уровня Радулова, Шипачева, Никиты Нестерова, то вообще непринципиальна фигура главного тренера. Когда речь идет об игроках третьего-четвертого, может быть, второго звена, да, принципиальна. Но, когда речь идет о звездах первой величины, то вообще без разницы

Сейчас, на данный момент Радулова можно назвать звездой. С ним «Ак Барс» можно называть одним из реальных фаворитов на победу в Кубке Гагарина. Не только на Востоке, но и во всей лиге. Что будет через два-три месяца – тогда посмотрим на него. Если его игра будет соответствовать этому статусу, тогда да, все будет нормально. Если нет – то появятся вопросы. Это игрок с сумасшедшей работоспособностью, вовлеченностью в игру и высоким уровнем мастерства. Это очень энергозатратный стиль, который требует высокой функциональной готовности.

В тройку ему обязательно нужен финишер типа Станислава Галиева или Дмитрия Яшкина. Человек с очень хорошим броском, который может забить», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .