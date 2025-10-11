У «Локомотива» 3 поражения в 5 матчах после 1:3 от «Трактора». Команда Хартли перебросала соперника 34:19, Мыльников отразил 33 броска

«Трактор» одержал вторую победу подряд в чемпионате КХЛ.

Команда тренера Бенуа Гру обыграла «Локомотив» (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Ярославский клуб перебросал соперника со счетом 34:19. Голкипер уральцев Сергей Мыльников отразил 33 броска. «Трактор » также заблокировал 22 броска (5 блок-шотов сделал Григорий Дронов , больше всех в команде).

Челябинцы выиграли второй матч подряд – в прошлой игре они переиграли «Барыс» (3:2 Б).» Трактор» занимает 4-е место в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 15 матчах.

У команды тренера Боба Хартли три поражения в последних пяти матчах. «Локомотив» возглавляет таблицу Западной конференции, имея в активе 20 баллов в 14 играх.