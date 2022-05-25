Яромир Ягр: «В меня врезался трамвай с надписью «Спарту» не остановить». Думаю, «Кладно» нужно усилиться к следующему сезону»

сообщил, что его автомобиль столкнулся с трамваем с надписью про «Спарту».

«Сегодня в меня врезался трамвай с надписью «Спарту» не остановить» и остановил меня.

«Кладно», думаю, нам нужно усилиться к следующему сезону», – написал владелец и игрок .

и «Кладно» выступают в чешской экстралиге.

Ягр попал в аварию в Праге. Его автомобиль столкнулся с трамваем, обошлось без серьезных травм

Ягр об аварии: «Это моя вина, я не успел среагировать на трамвай. Думал, что это конец»