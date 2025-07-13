Овечкин о том, что следующий сезон – последний в НХЛ: «Бред, который переворачивают и ставят Настю в такое положение. Она сказала: может, приедем и будем играть в России. Все может быть»

Александр Овечкин не исключает, что будет играть в НХЛ и в 2027 году.

– Многие говорят, что следующий сезон будет последним для вас в НХЛ. Уже и супруга ваша подтвердила.

– А как она подтвердила? Она сказала: может быть, мы приедем и будем играть в России. Но все может быть.

– Дата не называлась?

– Конечно. Это чисто бред, который вы, ребята, начинаете переворачивать и ставите Настю в такое положение. Поживем – увидим.

– То есть допускаете, что продолжите?

– Все может быть, – сказал нападающий «Вашингтона ».