Овечкин о том, что следующий сезон – последний в НХЛ: «Бред, который переворачивают и ставят Настю в такое положение. Она сказала: может, приедем и будем играть в России. Все может быть»
Александр Овечкин не исключает, что будет играть в НХЛ и в 2027 году.
– Многие говорят, что следующий сезон будет последним для вас в НХЛ. Уже и супруга ваша подтвердила.
– А как она подтвердила? Она сказала: может быть, мы приедем и будем играть в России. Но все может быть.
– Дата не называлась?
– Конечно. Это чисто бред, который вы, ребята, начинаете переворачивать и ставите Настю в такое положение. Поживем – увидим.
– То есть допускаете, что продолжите?
– Все может быть, – сказал нападающий «Вашингтона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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