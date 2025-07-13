Бучельников о 3:15 в «Матче года»: «Удивлен, команда КХЛ немного не настроилась. Мы бы разорвали – не хватило сыгранности или времени, чтобы притереться к друг другу»
Дмитрий Бучельников прокомментировал поражение звезд КХЛ от сборной НХЛ (3:15).
– Как ваши впечатления после «Матча года»?
– Только положительные эмоции. Когда выходишь на лед с такими кумирами, с игроками, за которыми ты следишь, это очень дорогого стоит.
– Удивлены такой большой разницей в счете?
– Удивлен, немного не настроились.
– Что не получилось?
– Наверное, не хватило сыгранности или времени, чтобы притереться к друг другу. Иначе мы бы разорвали, – приводит слова форварда ЦСКА корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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