Бучельников о 3:15 в «Матче года»: «Удивлен, команда КХЛ немного не настроилась. Мы бы разорвали – не хватило сыгранности или времени, чтобы притереться к друг другу»

Дмитрий Бучельников прокомментировал поражение звезд КХЛ от сборной НХЛ (3:15).

– Как ваши впечатления после «Матча года»?

– Только положительные эмоции. Когда выходишь на лед с такими кумирами, с игроками, за которыми ты следишь, это очень дорогого стоит.

– Удивлены такой большой разницей в счете?

– Удивлен, немного не настроились.

– Что не получилось?

– Наверное, не хватило сыгранности или времени, чтобы притереться к друг другу. Иначе мы бы разорвали, – приводит слова форварда ЦСКА корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.