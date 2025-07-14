Каменский о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Игровое мышление у всех одинаково, мастерства немного больше у ребят из НХЛ»

Валерий Каменский указал на небольшое превосходство энхаэловцев над игроками КХЛ.

Звезды Национальной хоккейной лиги разгромили соперников со счетом 15:3.

«Одна команда сыграла лучше, чем другая, но здесь дело не в счете. Это благотворительный матч, в котором играют не на результат, а для болельщиков и тех детей, которым собираются деньги на лечение. На результат не надо обращать внимание, все в отпуске.

Естественно, мастерства немного больше у ребят из НХЛ. Игровое мышление у всех одинаково, игроки НХЛ лучше в плане исполнения в концовке голевого момента. Оттуда ребята были более нацелены», – сказал президент по развитию КХЛ .