Каменский о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Игровое мышление у всех одинаково, мастерства немного больше у ребят из НХЛ»
Валерий Каменский указал на небольшое превосходство энхаэловцев над игроками КХЛ.
Звезды Национальной хоккейной лиги разгромили соперников со счетом 15:3.
«Одна команда сыграла лучше, чем другая, но здесь дело не в счете. Это благотворительный матч, в котором играют не на результат, а для болельщиков и тех детей, которым собираются деньги на лечение. На результат не надо обращать внимание, все в отпуске.
Естественно, мастерства немного больше у ребят из НХЛ. Игровое мышление у всех одинаково, игроки НХЛ лучше в плане исполнения в концовке голевого момента. Оттуда ребята были более нацелены», – сказал президент по развитию КХЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
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