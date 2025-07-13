Бучельников про Овечкина на «Матче года»: «Завораживает до глубины души, когда чествуешь лучшего из лучших»
– Как оцените само шоу и чествование Александра Овечкина?
– Завораживает до глубины души, когда чествуешь такого человека, который лучший из лучших. Это прекрасно.
– Как проходит подготовка к новому сезону?
– Лед, зал. Все на уровне. Задал себе определенную планку. Ей надо соответствовать и даже играть еще лучше.
– Как узнали про ситуацию с «Витязем»?
– Из СМИ, как все.
– То есть не было какого-то отдельного разговора с игроками?
– Нет. Да а зачем? Я не вижу смысла. Если у клуба проблемы, то зачем общаться с игроками. Сказали и сказали. Конечно, обидно, что клуб с 30-летней историей закрылся.
– С кем-нибудь из игроков ЦСКА уже успели поговорить?
– Только с Прохором Полтаповым. Мы с ним поддерживаем немного дружеское общение. Пока ничего не рассказал [про команду], но поздравил с переходом, – передает слова форварда ЦСКА корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.