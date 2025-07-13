Бучельников про Овечкина на «Матче года»: «Завораживает до глубины души, когда чествуешь лучшего из лучших»

Дмитрий Бучельников был впечатлен церемонией в честь Овечкина на «Матче года».

– Как оцените само шоу и чествование Александра Овечкина?

– Завораживает до глубины души, когда чествуешь такого человека, который лучший из лучших. Это прекрасно.

– Как проходит подготовка к новому сезону?

– Лед, зал. Все на уровне. Задал себе определенную планку. Ей надо соответствовать и даже играть еще лучше.

– Как узнали про ситуацию с «Витязем»?

– Из СМИ, как все.

– То есть не было какого-то отдельного разговора с игроками?

– Нет. Да а зачем? Я не вижу смысла. Если у клуба проблемы, то зачем общаться с игроками. Сказали и сказали. Конечно, обидно, что клуб с 30-летней историей закрылся.

– С кем-нибудь из игроков ЦСКА уже успели поговорить?

– Только с Прохором Полтаповым . Мы с ним поддерживаем немного дружеское общение. Пока ничего не рассказал [про команду], но поздравил с переходом, – передает слова форварда ЦСКА корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.