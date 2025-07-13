Бобровский о российском флаге на параде «Флориды»: «Для меня это большая честь, ценный момент»
Сергей Бобровский был рад возможности взять российский флаг на парад «Флориды».
– Вы прочувствовали, как в России восприняли то, что вы на чемпионский парад во Флориде вышли с российским флагом на плечах?
– Да, конечно. Для меня это большая честь – выйти с флагом, поблагодарить болельщиков. Это большая возможность, когда ты выходишь с российским флагом на парад и радуешься победе. Это ценный момент, – сказал вратарь «Флориды».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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