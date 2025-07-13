Бобровский о российском флаге на параде «Флориды»: «Для меня это большая честь, ценный момент»

Сергей Бобровский был рад возможности взять российский флаг на парад «Флориды».

– Вы прочувствовали, как в России восприняли то, что вы на чемпионский парад во Флориде вышли с российским флагом на плечах?

– Да, конечно. Для меня это большая честь – выйти с флагом, поблагодарить болельщиков. Это большая возможность, когда ты выходишь с российским флагом на парад и радуешься победе. Это ценный момент, – сказал вратарь «Флориды».