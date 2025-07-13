Сорокин о выборе высоких вратарей на драфте: «Низкий рост – это не приговор, если ловишь шайбу, то всем будет без разницы. Не выбрали тебя – это не конец, пример – Бобровский»

Илья Сорокин не считает низкий рост проблемой для вратаря.

– В НХЛ идет тенденция, что на драфте выбирают высоких, габаритных вратарей, как считаете, что в таком случае делать низкорослым?

– Если тебя не выбрали на драфте, это не значит, что все, конец. Пример – Сергей Бобровский , которого не выбрали на драфте и у него была возможность поехать в любую команду, которую он захочет, сделать выбор самому.

Низкий рост – это не приговор. Если ты ловишь шайбу, всем будет без разницы, какого ты роста, – сказал голкипер «Айлендерс ».