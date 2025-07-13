Якупов не собирается в НХЛ: «Нравится играть и жить в этой стране. Хайлайты плей-офф смотрел, следил за Подколзиным, в глубине души хотел, чтобы он выиграл»

Наиль Якупов не планирует возвращаться в НХЛ.

– Следили за плей‑офф НХЛ?

– Смотрел хайлайты, особых эмоций не испытывал. Смотрел за Подколзиным , в глубине души хотел, чтобы он выиграл.

– Какая его роль в «Эдмонтоне»?

– Хорошо играл в обороне. Может сыграть в силовую в меньшинстве.

– Нет желания еще попробовать в НХЛ?

– Нет, мне здесь нравится играть и жить в этой стране. Но не хочется загадывать, – сказал нападающий «Авангарда », поигравший за «Колорадо», «Эдмонтон» и «Сент-Луис».