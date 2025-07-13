Якупов не собирается в НХЛ: «Нравится играть и жить в этой стране. Хайлайты плей-офф смотрел, следил за Подколзиным, в глубине души хотел, чтобы он выиграл»
Наиль Якупов не планирует возвращаться в НХЛ.
– Следили за плей‑офф НХЛ?
– Смотрел хайлайты, особых эмоций не испытывал. Смотрел за Подколзиным, в глубине души хотел, чтобы он выиграл.
– Какая его роль в «Эдмонтоне»?
– Хорошо играл в обороне. Может сыграть в силовую в меньшинстве.
– Нет желания еще попробовать в НХЛ?
– Нет, мне здесь нравится играть и жить в этой стране. Но не хочется загадывать, – сказал нападающий «Авангарда», поигравший за «Колорадо», «Эдмонтон» и «Сент-Луис».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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