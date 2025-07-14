Бучневич про 15:3 в «Матче года»: «Игроки КХЛ испугались и не поверили, что могут забить. У нас вратари лучше! Бобровский, Шестеркин и Сорокин, еще один не переодевался»

Павел Бучневич считает вратарей причиной крупной победы над звездами КХЛ.

Игроки из НХЛ разгромили соперников в «Матче года» со счетом 15:3.

– У нас вратари лучше! Бобровский, Шестеркин и Сорокин, а еще один в раздевалке не переодевался (Василевский – Спортс”). Думаю, что игроки КХЛ испугались и не поверили, что они могут им забить.

– У вас в команде лучшие вратари мира?

– Да, все четыре.

– От матча остались только позитивные эмоции?

– Соскучились по хоккею, хорошо время провели, пообщались. Давно друг друга не видели, можно похихикать. Для нас это позитивные эмоции, и еще поможем детям и нуждающимся – это благое дело, – сказал форвард «Сент-Луиса».