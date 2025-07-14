Бучневич про 15:3 в «Матче года»: «Игроки КХЛ испугались и не поверили, что могут забить. У нас вратари лучше! Бобровский, Шестеркин и Сорокин, еще один не переодевался»
Павел Бучневич считает вратарей причиной крупной победы над звездами КХЛ.
Игроки из НХЛ разгромили соперников в «Матче года» со счетом 15:3.
– У нас вратари лучше! Бобровский, Шестеркин и Сорокин, а еще один в раздевалке не переодевался (Василевский – Спортс”). Думаю, что игроки КХЛ испугались и не поверили, что они могут им забить.
– У вас в команде лучшие вратари мира?
– Да, все четыре.
– От матча остались только позитивные эмоции?
– Соскучились по хоккею, хорошо время провели, пообщались. Давно друг друга не видели, можно похихикать. Для нас это позитивные эмоции, и еще поможем детям и нуждающимся – это благое дело, – сказал форвард «Сент-Луиса».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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