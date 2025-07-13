Фетисов считает, что 3:15 в «Матче года» не повлияет на имидж КХЛ: «Это идет на развитие хоккея. Игровое мышление у обеих команд похоже, но исполнительское мастерство у игроков НХЛ выше»

Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение звезд КХЛ от игроков НХЛ (3:15).

У депутата Государственной думы спросили, повлияет ли разгромный счет на имидж Континентальной хоккейной лиги.

«Ни в коем случае. Все-таки лето и много чего еще. Ребята уже под тренировочной нагрузкой. То, что сегодня произошло, идет на развитие хоккея.

Игровое мышление у обеих команд похоже, но исполнительское мастерство у игроков НХЛ было выше. Это бросалось в глаза, было очевидно.

Факт тот, что ребятам, кто играл за КХЛ , есть к чему стремиться. Это тоже важно», – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли.