Романов о церемонии после рекордного гола Овечкина: «17 минут ты стоишь, ничего не делаешь. Ноги затекли. Но, блин, раз в жизни такое происходит»

Александр Романов вспомнил церемонию чествования Александра Овечкина в апреле.

– Цыплаков сказал, что очень устал ждать окончания церемонии, когда Овечкин забросил рекордную шайбу. У вас было что‑то подобное?

– 17 минут стояли, ноги затекли. 17 минут ты стоишь, ничего не делаешь. Еще ноги сильно отекли, потому что коньки сильно затянуты были.

Но, блин, раз в жизни такое происходит. Все были горды, что увидели такое событие. Было круто, – сказал защитник «Айлендерс ».