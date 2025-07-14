Романов о церемонии после рекордного гола Овечкина: «17 минут ты стоишь, ничего не делаешь. Ноги затекли. Но, блин, раз в жизни такое происходит»
Александр Романов вспомнил церемонию чествования Александра Овечкина в апреле.
– Цыплаков сказал, что очень устал ждать окончания церемонии, когда Овечкин забросил рекордную шайбу. У вас было что‑то подобное?
– 17 минут стояли, ноги затекли. 17 минут ты стоишь, ничего не делаешь. Еще ноги сильно отекли, потому что коньки сильно затянуты были.
Но, блин, раз в жизни такое происходит. Все были горды, что увидели такое событие. Было круто, – сказал защитник «Айлендерс».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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