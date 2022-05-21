Арзамасцев об игре с Ягром за «Кладно»: «И в 50 лет руки и голова у Яромира на месте. Иногда он просто «завязывал» людей»

рассказал об опыте игры с 50-летним .

29-летний защитник завершал сезон в чешском клубе , владельцем которого является Ягр. По итогам сезона «рыцари» сохранили прописку в экстралиге.

– Лидер «Кладно» Яромир Ягр чем-то удивил?

– И в 50 лет руки и голова у Яромира на месте, в каких-то эпизодах он просто «завязывал» людей, болельщики были в восторге. Но, понятное дело, в функциональном плане в таком возрасте каждому будет не просто, тем более что экстралига очень плотная, а «Кладно» вел борьбу за выживание.

Вообще было очень интересно поиграть в одной команде с Ягром. Каждый матч с таким великим профессионалом – это учеба.

– Как объяснить неожиданно высокий уровень экстралиги?

– Это автобусная лига, команды не знают, что такое гостиницы, даже после гостевых матчей все едут домой. Это помогает полностью сконцентрироваться на хоккее, почувствовать свое тело.

У нас в КХЛ своя специфика – страна огромная, Лига растянута с Запада на Восток, много перелетов. И иногда ребята, особенно молодые, устают головой, уходит концентрация.

– Ягр в 50 лет смог бы играть в КХЛ?

– С мастерством у Яромира все по-прежнему в полном порядке. Но, повторюсь, перелеты и нагрузки в совсем другие, это большой фактор. И физический, и ментальный, – сказал Арзамасцев.