Кросби вышел на 5-е место в истории Кубка Стэнли по количеству голевых передач, опередив Лидстрема

поднялся на пятое место по голевым передачам в истории Кубка Стэнли.

Капитан пропустил две игры серии с – пятую и шестую, но вернулся на лед в седьмом матче и отметился результативной передачей, проведя на льду 19:54.

Этот пас стал для канадца 130-м в истории плей-офф – он вышел на пятое место по этому показателю, опередив Никласа Лидстрема (129). Четвертое место занимает Пол Коффи – 137 передач.

Кроме того, Кросби разделил пятое место с по количеству набранных очков в истории Кубка Стэнли.

У хоккеистов теперь по 201 очку. Кросби сыграл в плей-офф в общей сложности 180 матчей, Ягр – 208.

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