Кросби вышел на 5-е место в истории Кубка Стэнли по количеству голевых передач, опередив Лидстрема

Теги Питтсбург Рейнджерс Кубок Стэнли Яромир Ягр Сидни Кросби Никлас Лидстрем НХЛ Пол Коффи Хоккей

Сидни Кросби поднялся на пятое место по голевым передачам в истории Кубка Стэнли.

Капитан «Питтсбурга» пропустил две игры серии с «Рейнджерс» – пятую и шестую, но вернулся на лед в седьмом матче и отметился результативной передачей, проведя на льду 19:54.

Этот пас стал для канадца 130-м в истории плей-офф НХЛ – он вышел на пятое место по этому показателю, опередив Никласа Лидстрема (129). Четвертое место занимает Пол Коффи – 137 передач.

Кроме того, Кросби разделил пятое место с Яромиром Ягром по количеству набранных очков в истории Кубка Стэнли.

У хоккеистов теперь по 201 очку. Кросби сыграл в плей-офф в общей сложности 180 матчей, Ягр – 208.

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