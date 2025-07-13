Фетисов о «Матче года»: «Подтверждение, что хоккей – №1 в нашей стране. В плане имиджа у нас все хорошо: и Овечкин побил рекорд, и два обладателя Кубка Стэнли, и Могильный в Зале славы»

Вячеслав Фетисов остался доволен «Матчем года».

«Атмосфера фантастическая, середина лета, полный стадион. Я был на хоккее со своим внуком, ему год и 10, ему тоже понравилось.

Атмосфера этого матча подтверждает то, что хоккей – игра номер один в нашей стране. В плане хоккейного имиджа у нас все хорошо: и Александр Овечкин побил рекорд, и у нас два обладателя Кубка Стэнли в этом году, Александр Могильный в Зале хоккейной славы.

Пока мы подъезжали к стадиону, видели, как много людей шли, они махали мне, узнавали. Атмосфера фантастическая, спасибо организаторам.

Хоккей – это наша игра, у нас ее никто не отберет. Никакие санкции этому не помешают, хоккей находится в культуре нашего народа», – сказал депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион.