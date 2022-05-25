Ягр об аварии: «Это моя вина, я не успел среагировать на трамвай. Думал, что это конец»

Яромир Ягр рассказал об аварии, в которую попал в Праге.

«Хотел бы вкратце рассказать о том, что произошло сегодня, когда я попал в аварию. Это моя вина. Я пытался развернуться. Я проверил встречное направление и повернул в нужное время. Но машин было много, и я не успел среагировать на трамвай, который ехал на большой скорости в том же направлении, что и я. Я заметил его в полуметре от себя в последнюю минуту. Я думал, что это конец.

Я всегда верил, что высшая сила оберегает меня, и сегодня снова в этом убедился.

Несмотря на то, как выглядела моя машина, я выбрался из нее без травм. Но самое главное, что с пассажирами в трамвае ничего не случилось», – написал владелец и игрок «Кладно».

Ягр попал в аварию в Праге. Его автомобиль столкнулся с трамваем, обошлось без серьезных травм