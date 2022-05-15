Бержерон в 13-й раз в карьере сыграл в 7-м матче в Кубке Стэнли. Это рекорд для форвардов

Теги рейтинги Бостон Каролина Кубок Стэнли Яромир Ягр Здено Хара Патрис Бержерон Джастин Уильямс Александр Овечкин Стефан Йелл НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Скотт Стивенс Патрик Руа Гленн Андерсон Хоккей

Патрис Бержерон в 13-й раз в карьере сыграл в 7-м матче в Кубке Стэнли.

Его «Бостон» уступил «Каролине» (2:3, 3-4 в серии первого раунда). 

Для капитана «Брюинс» этот седьмой матч в плей-офф стал 13-м в карьере (6 побед, 7 поражений).

Он установил новый рекорд среди форвардов, опередив Гленна Андерсона, Александра Овечкина, Никласа Бэкстрема и Стефана Йелла (по 12 таких матчей). 

Среди всех игроков Бержерон делит 2-е место с Патриком Руа и Скоттом Стивенсом. Рекорд принадлежит его бывшему партнеру Здено Харе – 14 седьмых матчей за карьеру. 

Бержерон сделал сегодня результативную передачу. У него 11 (6+5) очков в седьмых матчах, он разделил 6-е место по этому показателю с Андерсоном и Яромиром Ягром. Рекордсменом является Джастин Уильямс с 15 очками в 9 играх. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные