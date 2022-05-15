Бержерон в 13-й раз в карьере сыграл в 7-м матче в Кубке Стэнли. Это рекорд для форвардов

в 13-й раз в карьере сыграл в 7-м матче в Кубке Стэнли.

Его уступил «Каролине» (2:3, 3-4 в серии первого раунда).

Для капитана «Брюинс» этот седьмой матч в плей-офф стал 13-м в карьере (6 побед, 7 поражений).

Он установил новый рекорд среди форвардов, опередив Гленна Андерсона, , Никласа Бэкстрема и Стефана Йелла (по 12 таких матчей).

Среди всех игроков Бержерон делит 2-е место с Патриком Руа и Скоттом Стивенсом. Рекорд принадлежит его бывшему партнеру – 14 седьмых матчей за карьеру.

Бержерон сделал сегодня результативную передачу. У него 11 (6+5) очков в седьмых матчах, он разделил 6-е место по этому показателю с Андерсоном и . Рекордсменом является Джастин Уильямс с 15 очками в 9 играх.