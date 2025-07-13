«Матч года» привлек 30 млн рублей на поддержку инвалидов и другие благотворительные цели – втрое больше, чем в 2024-м

С помощью «Матча года» на благотворительные цели были собраны 30 млн рублей.

Команда звезд НХЛ разгромила сборную представителей КХЛ со счетом 15:3 в Москве. «Р-Спорт» сообщает, что игру посетили как минимум 12 тысяч человек.

За счет пожертвований и прибыли от продажи билетов организаторам удалось привлечь 30 млн рублей. Средства будут направлены на поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на иные благотворительные цели.

Предыдущий «Матч года» помог собрать 10 млн рублей.