Овечкин про рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Так далеко я не смотрю. Матч за матчем будем бороться. Наш секрет в сплоченности»

Александр Овечкин пока не думает о рекорде Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

У россиянина 974 шайбы в лиге с учетом регулярного чемпионата и плей-офф, у канадца – 1016.

«Так далеко я не смотрю. Матч за матчем будем бороться, стараться играть.

Наш секрет в сплоченности», – сказал форвард «Вашингтона ».