Овечкин про рекорд Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Так далеко я не смотрю. Матч за матчем будем бороться. Наш секрет в сплоченности»
Александр Овечкин пока не думает о рекорде Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
У россиянина 974 шайбы в лиге с учетом регулярного чемпионата и плей-офф, у канадца – 1016.
«Так далеко я не смотрю. Матч за матчем будем бороться, стараться играть.
Наш секрет в сплоченности», – сказал форвард «Вашингтона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ТАСС
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