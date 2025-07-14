Набоков о решении остаться в «Металлурге»: «Не совсем готов для самой сильной лиги мира. Хочу подготовиться в течение года, сыграв в России. Переговоры с «Колорадо» прошли легко»
Илья Набоков считает, что еще не готов играть в НХЛ.
– Почему решили провести ближайший сезон в «Металлурге»?
– Пока чувствую, что не совсем готов для самой сильной лиги мира. Хочу подготовиться в течение года, сыграв в России.
– Переговоры об аренде с «Колорадо» были тяжелыми?
– Нет, переговоры были не такими тяжелыми. Все стороны пошли навстречу и приняли мой выбор. Все прошло легко, – сказал вратарь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости