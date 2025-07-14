Набоков о решении остаться в «Металлурге»: «Не совсем готов для самой сильной лиги мира. Хочу подготовиться в течение года, сыграв в России. Переговоры с «Колорадо» прошли легко»

Илья Набоков считает, что еще не готов играть в НХЛ.

– Почему решили провести ближайший сезон в «Металлурге»?

– Пока чувствую, что не совсем готов для самой сильной лиги мира. Хочу подготовиться в течение года, сыграв в России.

– Переговоры об аренде с «Колорадо» были тяжелыми?

– Нет, переговоры были не такими тяжелыми. Все стороны пошли навстречу и приняли мой выбор. Все прошло легко, – сказал вратарь.