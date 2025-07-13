Исаев о Хартли в «Локомотиве»: «Здорово, что нашли такого хорошего специалиста в короткие сроки. Не думаю, что будет что-то глобально новое»
– Какие эмоции после «Матча года»?
– Все здорово, отличный матч, классная атмосфера. Вообще, поиграть против таких мастеров – большая честь.
– А такая разница в счете (3:15) не пугает?
– На самом деле да. Я вообще думал, что мы побольше забьем.
– Как проходит ваше межсезонье после чемпионства?
– Штатно. Отдохнули немного и уже начинаем втягиваться. Уже про чемпионство не думаем. Надо готовиться к новому сезону.
– Удивлены, что Игорь Никитин перешел в ЦСКА?
– Я знал об этом еще до объявления. Мы общались с ним в Ярославле. Он говорил, что такое возможно.
– Как оцениваете приход нового тренера в «Локомотив»?
– Здорово, конечно, что менеджмент смог найти такого хорошего специалиста в короткие сроки. Но выводы будем делать уже после сезона.
– Как думаете, насколько тяжело будет взаимодействовать с иностранным специалистом?
– Не думаю, что будут какие-то проблемы. У нас многие ребята понимают английский. Если кто-то что-то не поймет, то переведут и донесут.
– Что ожидаете от системы Боба Хартли?
– Я не думаю, что будет что-то глобально новое. То же самое, но с небольшими нововведениями, – передает слова вратаря «Локомотива» корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.