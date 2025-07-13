Павел Бучневич: «У меня были мурашки на гимне России. Приятно было даже услышать русскую музыку на арене, скучаешь по всему этому. Кайфовали с Кузьменко под «Ева, я любила тебя»

Павел Бучневич поделился эмоциями от игры в России.

Нападающий принял участие в «Матче года» в Москве.

– Приятно было играть при российских трибунах?

– У меня были мурашки на гимне России, давно его не слышал. Матчей сборной не было, и в России мне негде было играть. Приятно было даже услышать русскую музыку на арене. Интересные ощущения, скучаешь по этому всему.

Мы с Кузей (Андреем Кузьменко – Спортс”) кайфовали под песню «Ева, я любила тебя», – сказал форвард «Сент-Луиса ».