Овечкин про обмен Кросби или Малкина в «Вашингтон»: «Если свершится, было бы прекрасно. Если нет, будем бороться своими силами»

Александр Овечкин хотел бы видеть Сидни Кросби в «Вашингтоне».

– Если «Вашингтон» сделает обмены и к вам перейдут Евгений Малкин или Сидни Кросби, это повысит ваши шансы на Кубок Стэнли?

– Если это свершится, было бы прекрасно. Если нет, будем бороться своими силами, – ответил форвард «Вашингтона ».