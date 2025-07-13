Овечкин про обмен Кросби или Малкина в «Вашингтон»: «Если свершится, было бы прекрасно. Если нет, будем бороться своими силами»
Александр Овечкин хотел бы видеть Сидни Кросби в «Вашингтоне».
– Если «Вашингтон» сделает обмены и к вам перейдут Евгений Малкин или Сидни Кросби, это повысит ваши шансы на Кубок Стэнли?
– Если это свершится, было бы прекрасно. Если нет, будем бороться своими силами, – ответил форвард «Вашингтона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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