Павел Воля о «Матче года»: «У нас самый лучший спорт на планете. У наших невероятные достижения. Увидеть таких прекрасных хоккеистов на одной поляне – это класс»

Павел Воля остался в восторге от «Матча года».

– Как вам матч?

– Такие мероприятия надо посещать, смотреть – обязательно. Тем более что закончилось благим делом – благотворительностью. Увидеть таких прекрасных хоккеистов на одной поляне – это класс.

– Такие события показывают, что российский спорт жив, несмотря ни на что?

– А что должно происходить, чтобы наш спорт был не жив? У нас есть спортсмены, они тренируются. У всех невероятные достижения.

Независимо от того, как это может трактоваться где угодно, у нас самый лучший спорт на планете, – сказал телеведущий.