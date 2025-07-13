Павел Воля о «Матче года»: «У нас самый лучший спорт на планете. У наших невероятные достижения. Увидеть таких прекрасных хоккеистов на одной поляне – это класс»
Павел Воля остался в восторге от «Матча года».
– Как вам матч?
– Такие мероприятия надо посещать, смотреть – обязательно. Тем более что закончилось благим делом – благотворительностью. Увидеть таких прекрасных хоккеистов на одной поляне – это класс.
– Такие события показывают, что российский спорт жив, несмотря ни на что?
– А что должно происходить, чтобы наш спорт был не жив? У нас есть спортсмены, они тренируются. У всех невероятные достижения.
Независимо от того, как это может трактоваться где угодно, у нас самый лучший спорт на планете, – сказал телеведущий.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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