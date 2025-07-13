Якупов про 3:15 в «Матче года»: «Слишком уважительно отнеслись к сопернику, думали, что будет просто. Есть стеснение, когда видишь людей с другой лиги, почему-то с открытым ртом ездишь»

Наиль Якупов объяснил поражение звезд КХЛ от сборной НХЛ со счетом 3:15.

«Мы слишком уважительно отнеслись к сопернику, стеснялись играть в свой хоккей. Думали, что будет просто и легко, а ребята очень хорошо включались, отрабатывали, поэтому нас возили.

Есть стеснение, когда видишь людей с другой лиги, и почему-то с открытым ртом ездишь, а когда хочешь включиться – уже поздно», – сказал нападающий «Авангарда».