Якупов про 3:15 в «Матче года»: «Слишком уважительно отнеслись к сопернику, думали, что будет просто. Есть стеснение, когда видишь людей с другой лиги, почему-то с открытым ртом ездишь»
Наиль Якупов объяснил поражение звезд КХЛ от сборной НХЛ со счетом 3:15.
«Мы слишком уважительно отнеслись к сопернику, стеснялись играть в свой хоккей. Думали, что будет просто и легко, а ребята очень хорошо включались, отрабатывали, поэтому нас возили.
Есть стеснение, когда видишь людей с другой лиги, и почему-то с открытым ртом ездишь, а когда хочешь включиться – уже поздно», – сказал нападающий «Авангарда».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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