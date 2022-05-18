Ласьков о Малкине: «Контракт, который ему предложил «Питтсбург», при нашем потолке зарплат нереален. Он приедет, когда будет заканчивать карьеру»

высказался о возможном возвращении в «Металлург».

Срок соглашения форварда с «Питтсбургом» истекает 1 июля. Малкин является воспитанником «Металлурга».

«Питтсбург» такими игроками не будет разбрасываться. Да, у него была травма, он отыграл 41 матч, набрал 42 очка. Но не думаю, что Женя поедет домой, он полон сил, поэтому вряд ли он приедет.

Контракт, который ему предложил «Питтсбург», при нашем потолке зарплат нереален. Даже при нынешнем курсе рубля это треть потолка зарплат. Когда он будет заканчивать карьеру, то приедет, а так – зачем говорить о фантастических вещах?» – сказал вице-президент «Металлурга».

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