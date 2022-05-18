Малкин о Кросби и Летанге: «Они мне словно два брата. Сид – потрясающий парень, мой любимый игрок»

Теги Питтсбург Крис Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Хоккей

Евгений Малкин назвал Сидни Кросби и Криса Летанга своими братьями.

«Они мне словно два брата – канадский и франкоканадский. Я люблю их обоих. Это не просто хоккей, это жизнь. 

Мы столько времени провели вместе. Сид – потрясающий парень. Он мой любимый игрок», – сказал Малкин. 

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