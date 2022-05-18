Райан Макдона: «Кучеров делает всех вокруг себя лучше. Этот парень просто обожает играть в плей-офф»

в восторге от игры в первом матче с «Флоридой».

Россиянин набрал 2 (1+1) очка и помог выиграть у «Пантерс» (4:1) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0).

«Он делает всех вокруг себя лучше. Очевидно, что иногда ему нравится брать все в свои руки.

Мы видим это снова и снова. Этот парень просто обожает играть в плей-офф. Он выступил вперед именно в тот момент, когда мы в этом нуждались», – сказал Макдона.

Кучеров затащил для «Тампы» первый матч с «Флоридой» – набрал 1+1 (пас на Перри – просто огонь!). У Сергачева – передача