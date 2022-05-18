Райан Макдона: «Кучеров делает всех вокруг себя лучше. Этот парень просто обожает играть в плей-офф»

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Райан Макдона в восторге от игры Никиты Кучерова в первом матче с «Флоридой». 

Россиянин набрал 2 (1+1) очка и помог «Тампе» выиграть у «Пантерс» (4:1) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0). 

«Он делает всех вокруг себя лучше. Очевидно, что иногда ему нравится брать все в свои руки. 

Мы видим это снова и снова. Этот парень просто обожает играть в плей-офф. Он выступил вперед именно в тот момент, когда мы в этом нуждались», – сказал Макдона. 

Кучеров затащил для «Тампы» первый матч с «Флоридой» – набрал 1+1 (пас на Перри – просто огонь!). У Сергачева – передача

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