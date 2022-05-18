Александр Кожевников: «Малкин может перейти в «Металлург», его всегда примут. Но ему по силам еще в НХЛ поиграть, спада нет»

Александр Кожевников поделился мыслями о будущем .

Срок соглашения форварда с истекает 1 июля.

«Малкин хочет остаться в Питтсбурге, но посмотрим, как там договорятся с руководством, которое ему зарплату гасит.

Возвращение в ? Может перейти в , его всегда примут, но, думаю, Жене по силам еще в поиграть, потому что спада у него никакого нет, отличная многолетняя связка с Кросби, с которым они чувствуют друг друга закрытыми глазами», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Питтсбург» предлагал Малкину и Летангу контракты на 3 года с кэпхитом 5 млн долларов. Кросби недоволен условиями (Роб Росси)