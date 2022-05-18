Кучеров набрал 2+ очка в 40 матчах плей-офф. Среди действующих хоккеистов больше таких игр лишь у Кросби и Малкина

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу и реализовал большинство в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (4:1, 1-0 в серии).
Россиянин набрал не менее 2 очков в одной игре плей-офф в 40-й раз за карьеру.
Кучеров занимает 3-е место по этому показателю среди действующих игроков.
Лидирует в списке Сидни Кросби («Питтсбург») с 67 матчами в Кубке Стэнли с 2+ очками. Второе место у его одноклубника Евгения Малкина – 53 игры.
В 8 матчах текущего плей-офф на счету Кучерова 10 (3+7) баллов.