Кучеров набрал 2+ очка в 40 матчах плей-офф. Среди действующих хоккеистов больше таких игр лишь у Кросби и Малкина

Форвард сделал голевую передачу и реализовал большинство в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (4:1, 1-0 в серии).

Россиянин набрал не менее 2 очков в одной игре плей-офф в 40-й раз за карьеру.

Кучеров занимает 3-е место по этому показателю среди действующих игроков.

Лидирует в списке ( ) с 67 матчами в Кубке Стэнли с 2+ очками. Второе место у его одноклубника – 53 игры.

В 8 матчах текущего плей-офф на счету Кучерова 10 (3+7) баллов.