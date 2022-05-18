Кучеров набрал 2+ очка в 40 матчах плей-офф. Среди действующих хоккеистов больше таких игр лишь у Кросби и Малкина

Теги Питтсбург Тампа-Бэй Кубок Стэнли Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу и реализовал большинство в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (4:1, 1-0 в серии).

Россиянин набрал не менее 2 очков в одной игре плей-офф в 40-й раз за карьеру.

Кучеров занимает 3-е место по этому показателю среди действующих игроков.

Лидирует в списке Сидни Кросби («Питтсбург») с 67 матчами в Кубке Стэнли с 2+ очками. Второе место у его одноклубника Евгения Малкина – 53 игры.

В 8 матчах текущего плей-офф на счету Кучерова 10 (3+7) баллов.

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