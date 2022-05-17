Вице-президент «Металлурга»: «Если Малкин изъявит желание вернуться, деньги на него найдем»

высказался касательно возможного возвращения в .

Вице-президент «Металлурга» сообщил, что клуб найдет деньги на контракт, если игрок захочет вернуться в КХЛ.

Срок соглашения форварда с истекает 1 июля. Малкин является воспитанником «Металлурга».

«Женька сам должен определиться, чего он хочет. Чего ему диктовать правила? Я думаю, что он в порядке.

Какой клуб сможет заплатить такие деньги? Права у нас, но Женька с нами на связь не выходил. Если он выйдет на связь и изъявит желание вернуться, то деньги на него найдем», – сказал Ласьков.

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