Максим Сушинский: «Малкин выиграл все, кроме Олимпиады. Его нужно называть великим. Надо гордиться таким хоккеистом»

Максим Сушинский считает Евгения Малкина великим хоккеистом.

Форвард «Питтсбурга» забил гол в матче с «Рейнджерс» (7:2, 3-1). Он набрал 177-е очко в плей-офф за карьеру и стал лучшим бомбардиром среди россиян в истории Кубка Стэнли, опередив Сергея Федорова.

«Можно ли считать Малкина великим хоккеистом? А раньше нельзя было? Именно из-за этого гола будем его называть великим? Конечно, можно. Его можно называть великим и без этого гола.

Женя выиграл все, кроме Олимпиады. Малкина нужно называть великим. Надо гордиться таким хоккеистом», – сказал чемпион мира.

Плющев не стал называть Малкина великим: «Я не сторонник таких ярких эпитетов. Хороший хоккеист, великих у нас единицы»

Малкин набрал 177-е очко в Кубке Стэнли и стал лучшим российским бомбардиром в истории, опередив Федорова