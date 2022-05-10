Максим Сушинский: «Малкин выиграл все, кроме Олимпиады. Его нужно называть великим. Надо гордиться таким хоккеистом»

Теги Сборная России по хоккею Питтсбург Максим Сушинский Евгений Малкин НХЛ олимпийский хоккейный турнир Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский считает Евгения Малкина великим хоккеистом.

Форвард «Питтсбурга» забил гол в матче с «Рейнджерс» (7:2, 3-1). Он набрал 177-е очко в плей-офф за карьеру и стал лучшим бомбардиром среди россиян в истории Кубка Стэнли, опередив Сергея Федорова.

«Можно ли считать Малкина великим хоккеистом? А раньше нельзя было? Именно из-за этого гола будем его называть великим? Конечно, можно. Его можно называть великим и без этого гола.

Женя выиграл все, кроме Олимпиады. Малкина нужно называть великим. Надо гордиться таким хоккеистом», – сказал чемпион мира.

Плющев не стал называть Малкина великим: «Я не сторонник таких ярких эпитетов. Хороший хоккеист, великих у нас единицы»

Малкин набрал 177-е очко в Кубке Стэнли и стал лучшим российским бомбардиром в истории, опередив Федорова

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