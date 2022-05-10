«Злопыхатели хают российское, а в Америке наших спортсменов, слава богу, никто не трогает». Депутат Свищев о новом рекорде Малкина

Депутат Дмитрий Свищев порадовался, что россиян в НХЛ никто не трогает.

Политик высказался о новом рекорде .

Форвард набрал 177-е очко в плей-офф за карьеру и стал лучшим бомбардиром среди россиян в истории Кубка Стэнли, опередив Сергея Федорова.

– У нас есть Овечкин, Малкин и огромное количество молодых талантливых хоккеистов, которые радуют не только российских, но и американских болельщиков. А также инвесторов, владельцев клубов, товарищей своих команд.

Злопыхатели хают российское, а в Америке наших спортсменов, слава богу, никто не трогает. Потому что они талантливые, являются одними из лучших в мире, приносят результат и деньги своим клубами. Видите, американцы банят все, что касается Европы, а у себя, если им выгодно, то воздерживаются.

Нужно поздравить Малкина с этим рекордом. Он и Овечкин – те ребята, которыми гордится весь мировой хоккей.

– Малкин доказывает своими рекордами, что он не хуже Овечкина?

– Может быть, пресса и соцсети обделяют Малкина. Но мы прекрасно видим, что звезда Малкина не менее яркая, чем Овечкина, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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