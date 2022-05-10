Алексей Жамнов: «Овечкин может составить Малкину конкуренцию и побить его рекорд»

считает, что может побить рекорд .

Форвард набрал 177-е очко в плей-офф за карьеру и стал лучшим бомбардиром среди россиян в истории Кубка Стэнли, опередив Сергея Федорова (176). На третьем месте идет Александр Овечкин («Вашингтон», 140 очков в 145 играх).

«Малкин – один из самых лучших хоккеистов в . Он молодец. Овечкин может составить ему конкуренцию и побить его рекорд. Все зависит от самого Саши и его команды, так как если команда проходит в плей-офф – вероятность получить дополнительные очки увеличивается, появляется больше возможности обойти рекорд.

Малкин полностью восстановился, хоть восстановление не проходит быстро. Он доказал, что может играть на своем уровне и даже побивать рекорды, и бороться за Кубок Стэнли», – сказал Жамнов.

Малкин набрал 177-е очко в Кубке Стэнли и стал лучшим российским бомбардиром в истории, опередив Федорова