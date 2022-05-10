Плющев не стал называть Малкина великим: «Я не сторонник таких ярких эпитетов. Хороший хоккеист, великих у нас единицы»

не стал называть великим хоккеистом.

Сегодня форвард набрал 177-е очко в плей-офф за карьеру и стал лучшим российским бомбардиром в истории розыгрышей Кубка Стэнли, опередив Сергея Федорова.

«С учетом того, что сезон у Евгения не совсем заладился с его травмами, то это хороший результат. Малкина надо поздравить с таким результатом.

Он обладает теми качествами, которые позволяют установить свой потенциал, проявить характер. А в хоккей без характера играть нельзя, тем более когда идут травмы. Значит, что-то есть у него. Тот факт, что Евгений в который раз выходит после тяжелых травм, показывает, что он знает, как справляться с такими ситуациями. Думаю, врачи помогали, тренерский штаб не форсировал.

Можно ли называть Малкина великим хоккеистом? Я не сторонник таких ярких эпитетов. У нас в стране много ярких игроков, но Евгений – хороший хоккеист. Сказать великий… У нас единицы великих игроков: это Бобров, Фирсов, Рагулин, Иванов. Такие хоккеисты – это глыбы. Тем не менее Малкин – классный игрок, который приносит пользу своей команде», – сказал заслуженный тренер России.