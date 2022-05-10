Плющев не стал называть Малкина великим: «Я не сторонник таких ярких эпитетов. Хороший хоккеист, великих у нас единицы»

Теги Питтсбург Кубок Стэнли Владимир Плющев Евгений Малкин НХЛ Всеволод Бобров Анатолий Фирсов Александр Рагулин Чемпионат.com Хоккей

Владимир Плющев не стал называть Евгения Малкина великим хоккеистом. 

Сегодня форвард «Питтсбурга» набрал 177-е очко в плей-офф НХЛ за карьеру и стал лучшим российским бомбардиром в истории розыгрышей Кубка Стэнли, опередив Сергея Федорова. 

«С учетом того, что сезон у Евгения не совсем заладился с его травмами, то это хороший результат. Малкина надо поздравить с таким результатом.

Он обладает теми качествами, которые позволяют установить свой потенциал, проявить характер. А в хоккей без характера играть нельзя, тем более когда идут травмы. Значит, что-то есть у него. Тот факт, что Евгений в который раз выходит после тяжелых травм, показывает, что он знает, как справляться с такими ситуациями. Думаю, врачи помогали, тренерский штаб не форсировал.

Можно ли называть Малкина великим хоккеистом? Я не сторонник таких ярких эпитетов. У нас в стране много ярких игроков, но Евгений – хороший хоккеист. Сказать великий… У нас единицы великих игроков: это Бобров, Фирсов, Рагулин, Иванов. Такие хоккеисты – это глыбы. Тем не менее Малкин – классный игрок, который приносит пользу своей команде», – сказал заслуженный тренер России.

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