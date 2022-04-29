Фетисов о том, что право Екатеринбурга на проведение Универсиады отложено: «Ничего страшного. Будут проводиться российские соревнования»

заявил, что не видит ничего страшного в переносе Универсиады-2023.

29 апреля Международная федерация университетского спорта (FISU) отложила право Екатеринбурга на проведение летней Универсиады 2023 года.

Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа.

«Хорошо, будут использоваться спортивные объекты, проводиться российские соревнования. Какие проблемы?

Забудьте, надо развивать детский спорт, использовать построенные объекты, давать современные методики подготовки.

Ничего страшного, какое-то время придется внутри посоревноваться, нечего опускать руки, надо, наоборот, мобилизоваться полностью и делать максимальную выгоду из всего», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы.

Гендиректор Универсиады-2023 в Екатеринбурге: «Игры состоятся позже. На исполкоме 10-12 ноября определят новую дату»