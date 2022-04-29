Гендиректор Универсиады-2023 в Екатеринбурге: «Игры состоятся позже. На исполкоме 10-12 ноября определят новую дату»

Универсиада-2023 в Екатеринбурге пройдет в другие даты.

Генеральный директор Универсиады-2023 в Екатеринбурге Александр Чернов прокомментировал заявление Международной федерация университетского спорта (FISU) о том, что право города на проведение турнира «отложено».

«Это значит, что игры состоятся позже. 10-12 ноября в Брюсселе состоится исполком, на котором будет определена новая дата. Никто Универсиаду не отбирает», – сказал Чернов.

Универсиада должна была пройти в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года.

FISU отложила право Екатеринбурга на проведение летней Универсиады-2023