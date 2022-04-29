Вячеслав Фетисов: «ЦСКА возродился словно феникс. Молодцы, вернулись в розыгрыш Кубка Гагарина»

поделился ожиданиями от седьмого матча между ЦСКА и .

Московский клуб выиграл шестой матч решающей серии Кубка Гагарина (2:1) и сравнял счет (3-3). Теперь обладатель трофея определится в седьмом матче.

«Была нервная игра, как и положено в финале Кубка Гагарина. ЦСКА молодцы, вернулись в розыгрыш, возродились словно феникс. Седьмая игра – всегда самая привлекательная в розыгрыше любого Кубка. Каждый пишет свою историю, и за этим всегда крайне интересно наблюдать.

На исход седьмого матча и всего Кубка может повлиять психология. Можно сказать, что психологическое преимущество может быть на стороне ЦСКА. Однако тот факт, что «Металлург» оба титула выиграл в серии из семи игр, говорит о том, что у команды есть характер. Ждем новых героев, будет интересно», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

ЦСКА выдал свой лучший матч в финале. Такой динамике и горящим глазам «Магнитка» противостоять не смогла